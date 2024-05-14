レア COACH コーチ ハンドバッグ 小型 人工スエード ワインレッド

商品の詳細

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私の他商品になります→#すけすにバッグ



【商品名】

コーチ ハンドバッグ

ワイン



【状態】

中古 画像のように一箇所小さな毛抜けのある多少の使用感ある中古になります。

大きなダメージもなくまだまだ着用していただけます。



【サイズ】

縦：19cm

横：26cm

マチ：4cm

ショルダー高さ：22cm





propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）ecwcs（エクワックス）newera（ニューエラ）NIKE（ナイキ）adidas（アディダス）700fill1ldk、puts、cupandcone、j.crew、oldstussy、ステューシー、supreme、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います！



【ご案内】

他にも断捨離してますのでUSA製80s90sUSEDヴィンテージアメカジオールドスケート古着から春夏物はカットソーシャツTシャツ秋冬物はトラックジャケットスウェットパーカージャケットダウンフリースナイロンアノラック等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー、ハットなども出品してます！



#すけすに古着からご覧ください。