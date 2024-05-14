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オニツカタイガー　メキシコ66 サボ

オニツカタイガー

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オニツカタイガー　メキシコ66 サボ
オニツカタイガー　メキシコ66 サボ
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商品の詳細

サイズ...24センチ
季節感···春、夏、秋

着用3.4回です。
シューズ用洗剤で1度洗っています。
その後着用していません。

ところどころ汚れが残ってしまっているので
ご確認お願いします。

箱つき、タグありです。

ソールヒール形···フラット

お値下げを希望される方は
希望額を記載してコメントお願いします。
検討させていただきます。

即購入も大歓迎です。

よろしくお願いします。

商品の説明

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