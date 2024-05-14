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オニツカタイガー メキシコ66 サボ
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￥1702税込
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商品の詳細
季節感···春、夏、秋
着用3.4回です。
シューズ用洗剤で1度洗っています。
その後着用していません。
ところどころ汚れが残ってしまっているので
ご確認お願いします。
箱つき、タグありです。
ソールヒール形···フラット
お値下げを希望される方は
希望額を記載してコメントお願いします。
検討させていただきます。
即購入も大歓迎です。
よろしくお願いします。
商品の説明
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