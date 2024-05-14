オニツカタイガー　メキシコ66 サボ

商品の詳細

サイズ...24センチ

季節感···春、夏、秋



着用3.4回です。

シューズ用洗剤で1度洗っています。

その後着用していません。



ところどころ汚れが残ってしまっているので

ご確認お願いします。



箱つき、タグありです。



ソールヒール形···フラット



お値下げを希望される方は

希望額を記載してコメントお願いします。

検討させていただきます。



即購入も大歓迎です。



よろしくお願いします。