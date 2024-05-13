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coach コーチ ショルダーバッグ コーラルカラー
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商品の詳細
柄・デザイン···無地
素材···本革
ミュウミュウのようなキルティングの施されたショルダーバッグです。
画像3枚目、ショルダーにはじめからシミありです。
1、2回短時間の使用のみですが、中古である旨ご了承ください。
素材···本革
ミュウミュウのようなキルティングの施されたショルダーバッグです。
画像3枚目、ショルダーにはじめからシミありです。
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商品の説明
coach コーチ ショルダーバッグ コーラルカラー
coach コーチ ショルダーバッグ コーラルカラー
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