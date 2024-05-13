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送料無料 極美品 コーチ ショルダーバッグ フィービー F36424 M013
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商品の詳細
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コーチ、マイケルコース、ケイトスペード、フルラを中心に出品しております☆
ぜひフォローやその他商品のチェックもしてみてください♪
立体感のある台形のフォルムが高級感あふれるショルダーバッグ☆
3か所に分かれたメイン口は長財布やポーチ、ペットボトルも収納可能です♪
【ブランド・商品名】
コーチアウトラインシグネチャーフィービーF36424
【サイズ(約)】
縦28cm×横24～33cm×マチ13cm
ハンドル:本体まで24cm
重さ：730g
【カラー】
レザー：ブラック×ダークグレー
金具：シルバー
【商品説明】
素材：キャンバス×本革(牛革)
内ポケット：ファスナータイプ×1、オープンタイプ×2、ペン入れ×1
【付属品】
無し
【コンディション】
内側：目立つ汚れなどはなく、非常に綺麗な状態です。
外側：目立つ汚れなどはなく、非常に綺麗な状態です。
R2103284290
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【ブランド・商品名】
コーチアウトラインシグネチャーフィービーF36424
【サイズ(約)】
縦28cm×横24～33cm×マチ13cm
ハンドル:本体まで24cm
重さ：730g
【カラー】
レザー：ブラック×ダークグレー
金具：シルバー
【商品説明】
素材：キャンバス×本革(牛革)
内ポケット：ファスナータイプ×1、オープンタイプ×2、ペン入れ×1
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無し
【コンディション】
内側：目立つ汚れなどはなく、非常に綺麗な状態です。
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R2103284290
商品の説明
【訳あり品】コーチ バッグ アウトレット COACH F36424 IMC7C マディソン アウトライン シグネチャー ショルダーバッグ カーキ×茶色
COACH コーチ ショルダーバッグ シグネチャー フィービー キャンバス ...
COACH コーチ ショルダーバッグ シグネチャー フィービー キャンバス ベージュ F36424 Y01214
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