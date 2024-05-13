送料無料 極美品 コーチ ショルダーバッグ フィービー F36424 M013

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コーチ

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コーチ、マイケルコース、ケイトスペード、フルラを中心に出品しております☆
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立体感のある台形のフォルムが高級感あふれるショルダーバッグ☆
3か所に分かれたメイン口は長財布やポーチ、ペットボトルも収納可能です♪

【ブランド・商品名】
コーチアウトラインシグネチャーフィービーF36424
【サイズ(約)】
縦28cm×横24～33cm×マチ13cm
ハンドル:本体まで24cm
重さ：730g
【カラー】
レザー：ブラック×ダークグレー
金具：シルバー
【商品説明】
素材：キャンバス×本革(牛革)
内ポケット：ファスナータイプ×1、オープンタイプ×2、ペン入れ×1
【付属品】
無し
【コンディション】
内側：目立つ汚れなどはなく、非常に綺麗な状態です。
外側：目立つ汚れなどはなく、非常に綺麗な状態です。

R2103284290

商品の説明

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