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kate spade New York バッグ
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商品の詳細
ご覧頂きありがとうございます。
ケイトスペードニューヨークの赤いショルダーバッグです。
スエードと本革の生地で、これからの季節に活躍しそうです。
2008年に都内の店舗で購入後、使用機会がなかなかなく１度のみの使用です。
詰め物をして大事に保管していたので傷等なく状態はとても良いですが、長期保管品になります。
保管袋、正規品証明書あり。
修理保証期間(半年)は過ぎております。
発送お急ぎの方はご連絡ください。
●サイズ
幅約32センチ
高さ約15センチ
マチ約13センチ
持ち手約51センチ
カラー···レッド
ケイトスペードニューヨークの赤いショルダーバッグです。
スエードと本革の生地で、これからの季節に活躍しそうです。
2008年に都内の店舗で購入後、使用機会がなかなかなく１度のみの使用です。
詰め物をして大事に保管していたので傷等なく状態はとても良いですが、長期保管品になります。
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商品の説明
ケイトスペード バッグ | tradexautomotive.com
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