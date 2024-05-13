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アンテロープレザーハンドバッグ レイヨウ革 グレー系 本革
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￥3744税込
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商品の詳細
こちらのハンドバッグはとても珍しいアンテロープ(レイヨウ)の革を使用して作られた物です。珍しい物や他者とは違うバッグをお求めされている方にはお勧めです。
この革は表面に溝があり、ザラザラとしていそうですが、実際はとてもさらさらして触り心地が良いです。
サイズは
縦:14cm
横:35cm
マチ:7.5cm
です。
素材···その他レザー(本革)
種類···ハンドバッグ
#本革
#エキゾチックレザー
商品の説明
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