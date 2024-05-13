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ケイトスペード　バッグ　ショルダーバッグ

ケイトスペードニューヨーク

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商品の詳細

使用は一回のみでその後
保管していた為目立った傷等無く
ほぼ新品に近い状態です。

商品取説付き。

画像で確認お願いします。


箱、袋等は無くしてしまってお付けできません。
素人保管の為神経質な方はご遠慮ください。

商品の説明

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