- 当日発送
- 送料無料
正規品 美品 ポールスミス ハンド バッグ 鞄 紺 【NW11877】
- 販売価格 ：
-
￥4500税込
- 獲得ポイント ：
- 528ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
【PR:他ブランド品多数有り！是非見てね！】
ポールスミスのハンドバッグです。
目立つダメージありません。
綺麗です。
ブランド：ポールスミス
商品名：ハンドバッグ
型番：PWN931
素材：レザー
色：ネイビー×マルチカラー×ゴールド金具
サイズ：約25×19×15cm
持ち手：約21cm
付属品：無し(※こちらは、付属のショルダーストラップは欠品しています。予めご了承願います。)
仕様：ダブルファスナー開閉式
オープンポケット×2
内ファスナー付ポケット×1
内ポケット×2
質問お気軽にどうぞ。
様々なブランド品多数出品中。
商品は全て業者によるブランド市場にて仕入れた物で、全て正規品です。
基本早い者勝ち。即買いOK。
送料負担して頂ければ受け取り評価前の返品OK。
タイトルの【】内の数字は当店の管理番号になります。
当店は小さな店舗がある、リサイクルショップです。
詳しくはプロフィールをご覧ください。
【PR:他商品は、プロフィール又はこちらから→#買取横丁】
ポールスミスのハンドバッグです。
目立つダメージありません。
綺麗です。
ブランド：ポールスミス
商品名：ハンドバッグ
型番：PWN931
素材：レザー
色：ネイビー×マルチカラー×ゴールド金具
サイズ：約25×19×15cm
持ち手：約21cm
付属品：無し(※こちらは、付属のショルダーストラップは欠品しています。予めご了承願います。)
仕様：ダブルファスナー開閉式
オープンポケット×2
内ファスナー付ポケット×1
内ポケット×2
質問お気軽にどうぞ。
様々なブランド品多数出品中。
商品は全て業者によるブランド市場にて仕入れた物で、全て正規品です。
基本早い者勝ち。即買いOK。
送料負担して頂ければ受け取り評価前の返品OK。
タイトルの【】内の数字は当店の管理番号になります。
当店は小さな店舗がある、リサイクルショップです。
詳しくはプロフィールをご覧ください。
【PR:他商品は、プロフィール又はこちらから→#買取横丁】
商品の説明
ポールスミス／Paul Smith バッグ トートバッグ 鞄 ハンドバッグ メンズ 男性 男性用コットン 綿 キャンバス レザー 革 ブラック 黒 肩掛け ワンショルダーバッグ ユニセックス 男女兼用
新品未使用品】ポールスミス トートバック | labiela.com
ポールスミス 2WAY ショルダーバッグ ハンドバッグ トートバッグ レディース
Paul Smith ポールスミス ビジネスバック 鞄 【海外限定】 49.0%割引 ...
激安正規品 ポールスミス Smith Paul 美品 2WAY 紺 シボ ショルダー ...
ポールスミスのビジネスバッグ | labiela.com
ポールスミス 2WAY ショルダーバッグ ハンドバッグ トートバッグ レディース | フリマアプリ ラクマ
ポールスミス／Paul Smith バッグ トートバッグ 鞄 ハンドバッグ メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ネイビー 紺 PSR794 ステイトメントウェビング A4サイズ収納可 シボ革 シュリンクレザー 肩掛け ワンショルダーバッグ
ポールスミス PAUL SMITH 美品 ストライプ 切替 レザー 牛革 2WAY ミニ トートバッグ ショルダーバッグ 紺 ネイビー レディース
ポールスミス 2WAY ショルダーバッグ ハンドバッグ トートバッグ ストライプ
Paul Smith - 【美品】Paul Smith インセットクロスオーバーストライプ ...
ポールスミス レディース ビジネスバック | labiela.com
ポールスミス バッグ ショルダーバッグ 赤(レッド) Pau...｜select ...
ポールスミス ハンドバッグ 2WAY ショルダーバッグ マルチストライプ レザー
レディース・バッグ・ハンドバッグのデイリーランキング
-
-
-
3
everlane
その他
￥1,748
-
-
-