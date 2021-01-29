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ポールスミス

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正規品 美品 ポールスミス ハンド バッグ 鞄 紺 【NW11877】
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商品の詳細

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ポールスミスのハンドバッグです。

目立つダメージありません。
綺麗です。

ブランド：ポールスミス
商品名：ハンドバッグ
型番：PWN931
素材：レザー
色：ネイビー×マルチカラー×ゴールド金具
サイズ：約25×19×15cm
　　　　持ち手：約21cm
付属品：無し(※こちらは、付属のショルダーストラップは欠品しています。予めご了承願います。)
仕様：ダブルファスナー開閉式
　　　オープンポケット×2
　　　内ファスナー付ポケット×1
　　　内ポケット×2

質問お気軽にどうぞ。

様々なブランド品多数出品中。

商品は全て業者によるブランド市場にて仕入れた物で、全て正規品です。

基本早い者勝ち。即買いOK。

送料負担して頂ければ受け取り評価前の返品OK。

タイトルの【】内の数字は当店の管理番号になります。

当店は小さな店舗がある、リサイクルショップです。
詳しくはプロフィールをご覧ください。

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商品の説明

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