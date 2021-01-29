正規品 美品 ポールスミス ハンド バッグ 鞄 紺 【NW11877】

商品の詳細

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ポールスミスのハンドバッグです。



目立つダメージありません。

綺麗です。



ブランド：ポールスミス

商品名：ハンドバッグ

型番：PWN931

素材：レザー

色：ネイビー×マルチカラー×ゴールド金具

サイズ：約25×19×15cm

持ち手：約21cm

付属品：無し(※こちらは、付属のショルダーストラップは欠品しています。予めご了承願います。)

仕様：ダブルファスナー開閉式

オープンポケット×2

内ファスナー付ポケット×1

内ポケット×2



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商品は全て業者によるブランド市場にて仕入れた物で、全て正規品です。



基本早い者勝ち。即買いOK。



送料負担して頂ければ受け取り評価前の返品OK。



タイトルの【】内の数字は当店の管理番号になります。



当店は小さな店舗がある、リサイクルショップです。

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