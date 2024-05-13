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✨極美品✨ PRADA ミニ財布 サフィアーノレザー バイカラー 折り財布
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￥8747税込
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商品の詳細
E130
☆定価:122000円
☆商品の購入先
古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ
古物営業表記 大阪府公安委員会許可
番号:第62231R036186
☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨
☆付属品
箱:なし
保証書:なし
その他:なし
2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪
☆brand
PRADAプラダ
☆型番
236
☆colour
ピンク ゴールド
金色
☆design
ミニウォレット ミニ財布 ウォレット 財布
フラップ スナップボタン ボタン ベルト
L字ファスナー ファスナー バイカラー
サフィアーノレザー サフィアーノ
メタルロゴ メタル金具
ブランド金具 ロゴ金具
アイコン ブランドロゴ ロゴ
小銭入れ 札入れ カード入れ
金具 刻印
☆material
レザー 革
☆size
縦:10.5cm
横:14.2cm
厚さ:2.5cm
カード入れ×10
小銭入れ×2
札入れ×1
ポケット×3
☆condition
✨極美品✨
目立った傷や汚れのない非常に綺麗なお品です✨
自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。
必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ご覧いただきありがとうございます♪
他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨
→#LUDIA
#vintage#ヴィンテージ
☆定価:122000円
☆商品の購入先
古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ
古物営業表記 大阪府公安委員会許可
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箱:なし
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☆brand
PRADAプラダ
☆型番
236
☆colour
ピンク ゴールド
金色
☆design
ミニウォレット ミニ財布 ウォレット 財布
フラップ スナップボタン ボタン ベルト
L字ファスナー ファスナー バイカラー
サフィアーノレザー サフィアーノ
メタルロゴ メタル金具
ブランド金具 ロゴ金具
アイコン ブランドロゴ ロゴ
小銭入れ 札入れ カード入れ
金具 刻印
☆material
レザー 革
☆size
縦:10.5cm
横:14.2cm
厚さ:2.5cm
カード入れ×10
小銭入れ×2
札入れ×1
ポケット×3
☆condition
✨極美品✨
目立った傷や汚れのない非常に綺麗なお品です✨
自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。
必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。
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ご覧いただきありがとうございます♪
他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨
→#LUDIA
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商品の説明
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