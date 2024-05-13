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✨極美品✨　PRADA ミニ財布　サフィアーノレザー　バイカラー　折り財布

プラダ

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8747税込

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

E130

☆定価:122000円

☆商品の購入先
古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ
古物営業表記　大阪府公安委員会許可
番号:第62231R036186


☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨

☆付属品
箱:なし
保証書:なし
その他:なし

2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪

☆brand
PRADAプラダ

☆型番
236

☆colour
ピンク　ゴールド　
金色　

☆design
ミニウォレット　ミニ財布　ウォレット　財布
フラップ　スナップボタン　ボタン　ベルト
L字ファスナー　ファスナー　バイカラー
サフィアーノレザー　サフィアーノ
メタルロゴ　メタル金具　
ブランド金具　ロゴ金具
アイコン　ブランドロゴ　ロゴ　
小銭入れ　札入れ　カード入れ
金具　刻印

☆material
レザー　革

☆size
縦:10.5cm
横:14.2cm
厚さ:2.5cm
カード入れ×10
小銭入れ×2
札入れ×1
ポケット×3

☆condition
✨極美品✨
目立った傷や汚れのない非常に綺麗なお品です✨
自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。
必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ご覧いただきありがとうございます♪
他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨
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商品の説明

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