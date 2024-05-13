✨極美品✨ PRADA ミニ財布 サフィアーノレザー バイカラー 折り財布 ...

商品の詳細

E130



☆定価:122000円



☆商品の購入先

古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ

古物営業表記 大阪府公安委員会許可

番号:第62231R036186





☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨



☆付属品

箱:なし

保証書:なし

その他:なし



2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪



☆brand

PRADAプラダ



☆型番

236



☆colour

ピンク ゴールド

金色



☆design

ミニウォレット ミニ財布 ウォレット 財布

フラップ スナップボタン ボタン ベルト

L字ファスナー ファスナー バイカラー

サフィアーノレザー サフィアーノ

メタルロゴ メタル金具

ブランド金具 ロゴ金具

アイコン ブランドロゴ ロゴ

小銭入れ 札入れ カード入れ

金具 刻印



☆material

レザー 革



☆size

縦:10.5cm

横:14.2cm

厚さ:2.5cm

カード入れ×10

小銭入れ×2

札入れ×1

ポケット×3



☆condition

✨極美品✨

目立った傷や汚れのない非常に綺麗なお品です✨

自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。

必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。



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ご覧いただきありがとうございます♪

他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨

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