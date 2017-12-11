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トリーバーチ ハンドバッグ
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￥3509税込
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商品の詳細
カラー···ブラック・レザー
数回使用していますが、目立った傷や汚れはありません。保存袋あります。
ショルダーにもなります。
○サイズ
横幅 約27cm
高さ 約20cm
マチ 約10cm
簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。
仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
数回使用していますが、目立った傷や汚れはありません。保存袋あります。
ショルダーにもなります。
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横幅 約27cm
高さ 約20cm
マチ 約10cm
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商品の説明
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