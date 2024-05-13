COACH コーチ　2WAY ショルダーバッグ　レザー

商品の詳細

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COACHコーチ 2WAYショルダーバッグ

レザー お色は黒に近いダークネイビー



付属品なし

サイズ W約33cm×H約31cmD約10cm

ショルダー約100-105cm取外し可能

短いショルダー約45cm取外し可能



外側 ファスナーポケット×1

内側 ボタンポケット×1

平置き素人寸です。ご了承ください。



★状態

詳細は写真を拡大するなどして必ずご確認ください。



中古品の理解のある方にお願いいたします。

何かございましたらご質問ください。

ぜひご検討ください。



【鑑定済】

こちら商品は古物市場で買い付けたものであり、真贋鑑定済みですのでご安心ください。

また、中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方はご遠慮ください。



検品・清掃を行っておりますが見落とす場合もございます。その際は何卒ご了承ください。

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