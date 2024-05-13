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初音ミク ボカロ VOCALOID 海外公式 夏服 制服 スカート セット
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￥7199税込
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商品の詳細
『VOCALOID』 中国現地品
◎NO33（2種）海外公式正規品
❦初音ミク 夏服 制服
リボン付き 上下セット
※お箱は初期からダメージがあります為お付けしていません。
・新品、未使用商品
・トップス、Mサイズ 着丈46.5胸囲92
・スカート、Мサイズ ウエスト68 着丈44.5
※初期からの微細な擦れや包装袋に切れなどがある場合があります為、神経質な方はご購入ご遠慮下さい。
☆追跡あり、丁寧に梱包させて頂きます。
✨複数ご購入でお気持ちお値引きします。お声がけ下さい。
☆彡7-14日程でのご配送です。
お急ぎの方はご購入お控えください。
ご到着まで誠心誠意ご対応を心がけます。
ご検索にご使用下さい☆彡
#Lapis_ボーカロイド全商品
ボーカロイド
VOCALOID
ボカロ
初音ミク
鏡音レン
鏡音リン
巡音ルカ
KAITO
MEIKO
ブランケット
タオルケット
ブランケット
ショルダーバッグ
ボディバッグ
バッグパック
リュック
リュックサック
男女兼用
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❦初音ミク 夏服 制服
リボン付き 上下セット
※お箱は初期からダメージがあります為お付けしていません。
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・トップス、Mサイズ 着丈46.5胸囲92
・スカート、Мサイズ ウエスト68 着丈44.5
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商品の説明
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