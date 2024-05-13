【randeboo】 Bucket bag 定価16500円

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商品の詳細

インフルエンサーSEIKAさんブランド

Randebooの大人気バッグ



size：L



幅 28

高さ34

マチ10

重さ860



目立った傷などはありません。

付属品の袋、持ちベルト2種を同封し

発送いたします。



A4サイズ対応可









素材···牛革(本革)、オーストリッチ(本革)、クロコダイル(本革)、その他レザー(本革)、フェイクレザー



カラー···グリーン





#Randeboo#トートバッグ#出勤バッグ