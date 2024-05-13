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【randeboo】 Bucket bag 定価16500円

ランデブー

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【randeboo】 Bucket bag 定価16500円
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商品の詳細

インフルエンサーSEIKAさんブランド
Randebooの大人気バッグ

size：L

幅　28
高さ34
マチ10
重さ860

目立った傷などはありません。
付属品の袋、持ちベルト2種を同封し
発送いたします。

A4サイズ対応可




素材···牛革(本革)、オーストリッチ(本革)、クロコダイル(本革)、その他レザー(本革)、フェイクレザー

カラー···グリーン


#Randeboo#トートバッグ#出勤バッグ

商品の説明

【randeboo】 Bucket bag 定価16500円
RANDEBOO - ランデブー

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Bucket bag | wic-capital.net

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