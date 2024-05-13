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未使用　TOPKAPI 革　ラメ　ブルー　ショルダー　ハンド　2way

トレジャートプカピ

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3330税込

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

TOPKAPI

革製品　　2ハンドル
鮮やかなブルー
派手なカラーなのに上品です

これからの季節、リネンのシャツやデニムなどの
大人カジュアルの差し色にも

未使用　￼素敵過ぎて使えないままのため
お好きな方に

発送時、折り曲げあります
気になる方は着払いで対応させてください

商品の説明

未使用　TOPKAPI 革　ラメ　ブルー　ショルダー　ハンド　2way
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