未使用　TOPKAPI 革　ラメ　ブルー　ショルダー　ハンド　2way

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TOPKAPI



革製品 2ハンドル

鮮やかなブルー

派手なカラーなのに上品です



これからの季節、リネンのシャツやデニムなどの

大人カジュアルの差し色にも



未使用 ￼素敵過ぎて使えないままのため

お好きな方に



発送時、折り曲げあります

気になる方は着払いで対応させてください