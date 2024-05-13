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本日セール！ コーチ ショルダーバッグ デニム 別売りストラップ付き
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商品の詳細
カラー···ブルー
柄・デザイン···無地
素材···デニム
コーチ公式アウトレットにて購入
サイズ
縦 20センチ横 34センチ
マチ 10センチ 程度
金具を同じブラックメタルで揃えて
ストラップを購入しましたが、
結局使わずでしたので
併せて出品致します
多少のお値引き可能です
コメントお待ちしております
よろしくお願い致します
柄・デザイン···無地
素材···デニム
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サイズ
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マチ 10センチ 程度
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商品の説明
本日セール！ コーチ ショルダーバッグ デニム 別売りストラップ付き
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