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本日セール！　コーチ　ショルダーバッグ　デニム　別売りストラップ付き

コーチ

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4704税込

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本日セール！　コーチ　ショルダーバッグ　デニム　別売りストラップ付き
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

カラー···ブルー
柄・デザイン···無地
素材···デニム

コーチ公式アウトレットにて購入

サイズ
縦　20センチ横　34センチ
マチ　10センチ　程度

金具を同じブラックメタルで揃えて
ストラップを購入しましたが、
結局使わずでしたので
併せて出品致します

多少のお値引き可能です
コメントお待ちしております
よろしくお願い致します

商品の説明

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