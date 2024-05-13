本日セール！　コーチ　ショルダーバッグ　デニム　別売りストラップ付き

商品の詳細

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

素材···デニム



コーチ公式アウトレットにて購入



サイズ

縦 20センチ横 34センチ

マチ 10センチ 程度



金具を同じブラックメタルで揃えて

ストラップを購入しましたが、

結局使わずでしたので

併せて出品致します



多少のお値引き可能です

コメントお待ちしております

よろしくお願い致します