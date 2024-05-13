極美品COACHコーチ トートバッグ ハンドバッグ レザー 紺 F36632

商品の詳細

管理番号:37217

ブランド名:COACH

商品名:トートバッグ

素材:レザー

カラー：紺

A4ファイル収納：不可

サイズ：約W(上部34)(底部27) × H25 × D10 cm

ハンドル(付け根から計測)：約59cm

付属品：タグチャーム・保護袋

ポケット

外部

ファスナータイプ×1

内部

ファスナータイプ×1

オープンタイプ×1

携帯用×1

休日：日曜・祝日・（仕入れ日：不定期）

詳細：

全体的に使用感の無い状態の良い綺麗なお品です。

内部も綺麗で、気になる様な傷汚れもございません、

まだまだ十分にお使い頂けます。

500mlペットボトル・長財布・コスメポーチ・スマホが十分入る大きさのバッグです。

破け、ベタツキ、粉吹き、不快な匂い使用に問題のあるダメージはございません。

中古品なので程度は出来る限りお伝えしますが、

感じ方は個人差があり完璧なお品をお求めの方、使用に問題の無い細かい事を

気にする方、色味にこだわりのある方,真贋済みのお品ですが不安な方は購入をお控え下さい。

パソコンやモニター設定によっては色合いが異なる場合がございます。

予告なしに出品終了する事がございます。



素材...レザー(本革)



カラー...ブルー

トートバッグ種類...トートバッグ