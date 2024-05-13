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極美品COACHコーチ トートバッグ ハンドバッグ レザー 紺 F36632
- 販売価格 ：
-
￥2960税込
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商品の詳細
管理番号:37217
ブランド名:COACH
商品名:トートバッグ
素材:レザー
カラー：紺
A4ファイル収納：不可
サイズ：約W(上部34)(底部27) × H25 × D10 cm
ハンドル(付け根から計測)：約59cm
付属品：タグチャーム・保護袋
ポケット
外部
ファスナータイプ×1
内部
ファスナータイプ×1
オープンタイプ×1
携帯用×1
休日：日曜・祝日・（仕入れ日：不定期）
詳細：
全体的に使用感の無い状態の良い綺麗なお品です。
内部も綺麗で、気になる様な傷汚れもございません、
まだまだ十分にお使い頂けます。
500mlペットボトル・長財布・コスメポーチ・スマホが十分入る大きさのバッグです。
破け、ベタツキ、粉吹き、不快な匂い使用に問題のあるダメージはございません。
中古品なので程度は出来る限りお伝えしますが、
感じ方は個人差があり完璧なお品をお求めの方、使用に問題の無い細かい事を
気にする方、色味にこだわりのある方,真贋済みのお品ですが不安な方は購入をお控え下さい。
パソコンやモニター設定によっては色合いが異なる場合がございます。
予告なしに出品終了する事がございます。
素材...レザー(本革)
カラー...ブルー
トートバッグ種類...トートバッグ
ブランド名:COACH
商品名:トートバッグ
素材:レザー
カラー：紺
A4ファイル収納：不可
サイズ：約W(上部34)(底部27) × H25 × D10 cm
ハンドル(付け根から計測)：約59cm
付属品：タグチャーム・保護袋
ポケット
外部
ファスナータイプ×1
内部
ファスナータイプ×1
オープンタイプ×1
携帯用×1
休日：日曜・祝日・（仕入れ日：不定期）
詳細：
全体的に使用感の無い状態の良い綺麗なお品です。
内部も綺麗で、気になる様な傷汚れもございません、
まだまだ十分にお使い頂けます。
500mlペットボトル・長財布・コスメポーチ・スマホが十分入る大きさのバッグです。
破け、ベタツキ、粉吹き、不快な匂い使用に問題のあるダメージはございません。
中古品なので程度は出来る限りお伝えしますが、
感じ方は個人差があり完璧なお品をお求めの方、使用に問題の無い細かい事を
気にする方、色味にこだわりのある方,真贋済みのお品ですが不安な方は購入をお控え下さい。
パソコンやモニター設定によっては色合いが異なる場合がございます。
予告なしに出品終了する事がございます。
素材...レザー(本革)
カラー...ブルー
トートバッグ種類...トートバッグ
商品の説明
極美品COACHコーチ トートバッグ ハンドバッグ レザー 紺 F36632 良品 ...
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高級品○新品○COACH コーチ トートバッグ ビジネスバッグ ...
極美品COACHコーチ トートバッグ ハンドバッグ レザー 紺 F36632 良品 ...
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高級品○新品○COACH コーチ トートバッグ ビジネスバッグ ...
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トートバッグ/レザー/ネイビー/無地/F36632
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A4可 極美品 コーチ レザー トートバッグ ロゴ金具 ファスナー ...
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