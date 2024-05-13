【美品】Salvatore Ferragamo ハンドバッグ ゴールド ミニマル

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⚫︎brand

SalvatoreFerragamo

サルヴァトーレフェラガモ



⚫︎size(cm)

縦30

横32

マチ13





⚫︎condition

A



S：新品未使用品、DEADSTOCK品

A：使用感若干、目立つ傷や汚無のUSED美品

B：使用感有、多少の傷や汚有のUSED品

C：使用感有、目立つ傷や汚有のUSED品

D：難有、訳有のJUNK品







⚫︎item

ハンドバッグ





⚫︎color

ゴールド※シルバー寄り

メタリック

グレー



⚫︎point

フェラガモのハンドバッグ。

メタリックなシルバー寄りのゴールドカラーが絶妙。パーティや結婚式のドレススタイル、ヴィンテージやモードスタイルにもハマる一点。





⚫︎comment

-





⚫︎handlinggenre

vintage/deadstock/retro/pop/classic/70s80s90s/usa/army/military/high/mode/sporty/unisex/古着







⚫︎notes

☑︎撮影機種:iPhone11pro

☑︎撮影場所:自宅

☑︎保管場所:自宅

☑︎配送方法:ラクラクメルカリ便





⚫︎notice

☑︎着用画像お断り

☑︎取置き1週間以内※確実購入に限る







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