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【美品】Salvatore Ferragamo ハンドバッグ ゴールド ミニマル
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￥5461税込
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⚫︎brand
SalvatoreFerragamo
サルヴァトーレフェラガモ
⚫︎size(cm)
縦30
横32
マチ13
⚫︎condition
A
S：新品未使用品、DEADSTOCK品
A：使用感若干、目立つ傷や汚無のUSED美品
B：使用感有、多少の傷や汚有のUSED品
C：使用感有、目立つ傷や汚有のUSED品
D：難有、訳有のJUNK品
⚫︎item
ハンドバッグ
⚫︎color
ゴールド※シルバー寄り
メタリック
グレー
⚫︎point
フェラガモのハンドバッグ。
メタリックなシルバー寄りのゴールドカラーが絶妙。パーティや結婚式のドレススタイル、ヴィンテージやモードスタイルにもハマる一点。
⚫︎comment
-
⚫︎handlinggenre
vintage/deadstock/retro/pop/classic/70s80s90s/usa/army/military/high/mode/sporty/unisex/古着
⚫︎notes
☑︎撮影機種:iPhone11pro
☑︎撮影場所:自宅
☑︎保管場所:自宅
☑︎配送方法:ラクラクメルカリ便
⚫︎notice
☑︎着用画像お断り
☑︎取置き1週間以内※確実購入に限る
ご気軽にご質問/コメント下さい。
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C：使用感有、目立つ傷や汚有のUSED品
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⚫︎item
ハンドバッグ
⚫︎color
ゴールド※シルバー寄り
メタリック
グレー
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フェラガモのハンドバッグ。
メタリックなシルバー寄りのゴールドカラーが絶妙。パーティや結婚式のドレススタイル、ヴィンテージやモードスタイルにもハマる一点。
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⚫︎handlinggenre
vintage/deadstock/retro/pop/classic/70s80s90s/usa/army/military/high/mode/sporty/unisex/古着
⚫︎notes
☑︎撮影機種:iPhone11pro
☑︎撮影場所:自宅
☑︎保管場所:自宅
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☑︎着用画像お断り
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商品の説明
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