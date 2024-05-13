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Pt850デザインネックレス切り子タイプ
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￥17759税込
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商品の詳細
Pt850の切り子タイプネックレス
傷は少なく美品だと思います。
重さもあるので、かなりしっかりした感じです。
重さ 約5.68グラム
長さ 約39.5センチ
※細かな擦れでも気になる方は購入をお控え下さい。
傷は少なく美品だと思います。
重さもあるので、かなりしっかりした感じです。
重さ 約5.68グラム
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商品の説明
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