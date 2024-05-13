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ロングワンピース 春秋 レディース 7分丈 ワンピース Aライン 着痩せ ミモレ
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商品の詳細
品番:B008
商品詳細:
カラー:/ブラック/ネイビー/グレー
サイズ:/S/M/L/XL/2XL
【商品説明】
◎大人の余裕を魅せる唯一無二のワンピース。
◎華やかなシーンに、きっちりとした大人っぽさを感じられるお勧めのフォーマルスタイルです。
◎卒園卒業式入園入学式結婚式披露宴など華やかなシーンはもちろんですが、
◎参観日や学校行事、また日常のランチ会などでもお使い頂けるデザインもご用意しております。
【素材】ポリエステル、その他
【キーワード】ワンピースレディースロングワンピースきれいめAラインワンピース着痩せフォーマルワンピース卒業式入学式春ワンピース通勤OLフォーマルドレスワンピ二次会着痩せ2次会発表会演奏会卒園式入園式忘年会入園幼稚園小学校中学卒業祝い女子会食事会謝恩会披露宴同窓会お呼ばれ結婚式喪服お宮参り事務服就活結婚式ワンピーススーツママ服装母ママ卒園式入学式スーツ40代30代20代おしゃれオシャレ卒業式スーツセレモニースーツ大きいサイズ七五三ママスーツ女性母親
※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。
※沖縄、は追加送料1500円
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カラー:/ブラック/ネイビー/グレー
サイズ:/S/M/L/XL/2XL
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商品の説明
ロングワンピース 春秋 レディース 7分丈 ワンピース Aライン 着痩せ ミモレ
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