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新品✨プラダ ノベルティ ショルダーバッグ 21
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-
￥2640税込
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商品の詳細
✨素材···ナイロン
カラー···ブラック
(新品未使用)
プラダ
ノベルティ
ショルダーバッグ
✨size
バック
縦18cm
横25cm
マチ7cm
ポーチ
縦13cm
横9cm
マチ2cm
✨ショルダー
約110cm
内ポケット２つ
素材 ナイロン
素人採寸ですので誤差はご了承下さい。
家族が免税店でコスメ購入時に頂いたノベルティです。
即購入OKです^^
✨お値下げ不可となりますm(__)m
購入希望です等のコメント不要です。
カラー···ブラック
(新品未使用)
プラダ
ノベルティ
ショルダーバッグ
✨size
バック
縦18cm
横25cm
マチ7cm
ポーチ
縦13cm
横9cm
マチ2cm
✨ショルダー
約110cm
内ポケット２つ
素材 ナイロン
素人採寸ですので誤差はご了承下さい。
家族が免税店でコスメ購入時に頂いたノベルティです。
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商品の説明
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