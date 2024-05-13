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【美品】ロエベ バスケットバッグ ミディアム 付属品アリ
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￥21510税込
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商品の詳細
3回のみの使用なので、持ち手の革も変色なくかなりの美品です。
ミディアムサイズ
横40
高さ26.5
マチ16
定価83600円
2021年4月エクセルにて購入
（購入証明書あります）
数回のみの使用
スモールサイズを購入したいので出品します。
ミディアムサイズ
横40
高さ26.5
マチ16
定価83600円
2021年4月エクセルにて購入
（購入証明書あります）
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商品の説明
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