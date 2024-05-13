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【美品】ロエベ　バスケットバッグ　ミディアム　付属品アリ

ロエベ

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

3回のみの使用なので、持ち手の革も変色なくかなりの美品です。

ミディアムサイズ
横40
高さ26.5
マチ16

定価83600円
2021年4月エクセルにて購入
（購入証明書あります）
数回のみの使用

スモールサイズを購入したいので出品します。

商品の説明

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