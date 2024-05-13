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FEDON 1919 トートバッグ
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￥3200税込
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商品の詳細
FEDON1919トートバッグ
カラー···ブラック
サイズ
正面からみた状態
縦持ち手部分のみ 約29センチ
縦(全長)約55センチ
横 約44センチ
横の幅 約15センチ
イタリアのお土産で頂きました。
1回使用しました。
自宅保管のため大丈夫な方よろしくお願いします。
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サイズ
正面からみた状態
縦持ち手部分のみ 約29センチ
縦(全長)約55センチ
横 約44センチ
横の幅 約15センチ
イタリアのお土産で頂きました。
1回使用しました。
自宅保管のため大丈夫な方よろしくお願いします。
商品の説明
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