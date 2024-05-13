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K18 ルビー　ダイヤモンド　ネックレス

Gspoon

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K18 ルビー　ダイヤモンド　ネックレス
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商品の詳細

K18
約3g
ルビー0.26
ダイヤモンドD0.10
ジュエリーマキ
宜しくお願い致します(^O^)

商品の説明

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