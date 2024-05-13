SeaRoomlynn サテンキャミワンピース

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商品の詳細

#SeaRoomlynn#シールームリン

サテンキャミワンピース(オーシャン,M)



一度着用

3枚目着画です。



#お呼ばれドレス#二次会ドレス

#結婚式



袖丈···袖なし



カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋