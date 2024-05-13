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フェリージバッグ
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商品の詳細
気に入っておりましたが出番がないので、お譲りします。
使用感はほとんどありませんが、
中古ご理解ある方のみご検討ください。
縦25cm×横43cm×マチ11.5cm
コットン、レザー
Italy
商品の説明
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