A.D.M.Jショルダーバッグ

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商品の詳細

メイドインジャパン！

素材にこだわって作られただけあり、とても上質な皮のバッグ。



カラーは人気のグレージュ

表に1つ

内側に2つのポケット有。

内布はイエローグリーンがオシャレ。

本体は仕切りで2つに分かれいます。



目立つ傷汚れはありませんが、ショルダーベルト内側にスレがございます。



素材···牛革(本革)



カラー···ベージュ

種類···ミニショルダーバッグ

サイズ

横 26.5

縦 17