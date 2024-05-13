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A.D.M.Jショルダーバッグ

エーディーエムジェイ

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A.D.M.Jショルダーバッグ
A.D.M.Jショルダーバッグ
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商品の詳細

メイドインジャパン！
素材にこだわって作られただけあり、とても上質な皮のバッグ。

カラーは人気のグレージュ
表に1つ
内側に2つのポケット有。
内布はイエローグリーンがオシャレ。
本体は仕切りで2つに分かれいます。

目立つ傷汚れはありませんが、ショルダーベルト内側にスレがございます。

素材···牛革(本革)

カラー···ベージュ
種類···ミニショルダーバッグ
サイズ
横　26.5
縦　17

商品の説明

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