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超人気限定❣️エルメス カードケース カルヴィ名刺入れ

エルメス

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29835税込

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ブランド:HERMES
U刻印(2022年製造)

素材:スイフト

サイズ:W10.5cm×H7cm

付属品:箱

お箱不要の方は-500円させていただきます。
他サイトにも出品しております。

他にもエルメスの商品を多数出品しております。セットでご購入いただきますとよりお安くさせていただきますのでお気軽にご相談くださいませ。

高価なお品物になりますのですり替え防止のため返品はご遠慮願います。
ご購入前に気になる事はなんでもご質問ください。

商品の説明

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