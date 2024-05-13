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LOEWE ロエベ　メカノピン

ロエベ

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商品の詳細

●新品・未使用の商品です。
【Loewe】【ロエベ】バッグやベルトループ、洋服につけるとワンポイントとなってとても可愛いです。

【サイズ】
縦7/横8.5cm

カラー...ブルー・グリーン

商品の説明

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