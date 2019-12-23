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サザビーハンドバッグ/ショルダーバッグ

サザビー

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サザビーハンドバッグ/ショルダーバッグ
サザビーハンドバッグ/ショルダーバッグ
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商品の詳細

素材···本革
サイズ　40x36.5x12cm(自分で測った寸法で多少誤差があると思います。)
　　　　A4サイズ紙、ノートパソコンが入ります。

2017年転職した時に通勤のため、3万円位で購入しましたが、二、三回だけ使ってリュックに切り替えました。それから使用してないです。傷や汚れはほぼないですが、裏布は多少褪色しております。

商品の説明

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