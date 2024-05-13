  • 【美品】grosse germany ヴィンテージ リーフネックレス
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【美品】grosse germany ヴィンテージ リーフネックレス

グロッセ

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クチコミ評価 5.7428件）07
販売価格 ：

1760税込

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【美品】grosse germany ヴィンテージ リーフネックレス
【美品】grosse germany ヴィンテージ リーフネックレス
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

◎grosseのドイツ製ビンテージネックレスです
希少な大ぶりデザインのダブルリーフがゴージャスです♪

【ブランド】
grosse
グロッセ

【詳細】
ヴィンテージデザインネックレス

リーフ　葉っぱ　ボタニカル
Germanyドイツ製
ビンテージ　ペンダント


大手リサイクルショップにて購入
※鑑定済みの正規品です

【付属品】
なし

【サイズ】
※多少の誤差あり
全長　　36-41cm
トップ6×3.2cm

【カラー】
ゴールド


【状態】
画像にて確認お願いいたします！
ご不明な点はお気軽にコメント下さい☺︎



#grosse
#グロッセ
#ネックレス
#ドイツ製

カラー···ゴールド

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商品の説明

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