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【美品】grosse germany ヴィンテージ リーフネックレス
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￥1760税込
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商品の詳細
◎grosseのドイツ製ビンテージネックレスです
希少な大ぶりデザインのダブルリーフがゴージャスです♪
【ブランド】
grosse
グロッセ
【詳細】
ヴィンテージデザインネックレス
リーフ 葉っぱ ボタニカル
Germanyドイツ製
ビンテージ ペンダント
大手リサイクルショップにて購入
※鑑定済みの正規品です
【付属品】
なし
【サイズ】
※多少の誤差あり
全長 36-41cm
トップ6×3.2cm
【カラー】
ゴールド
【状態】
画像にて確認お願いいたします！
ご不明な点はお気軽にコメント下さい☺︎
#grosse
#グロッセ
#ネックレス
#ドイツ製
カラー···ゴールド
カラー···ゴールド
希少な大ぶりデザインのダブルリーフがゴージャスです♪
【ブランド】
grosse
グロッセ
【詳細】
ヴィンテージデザインネックレス
リーフ 葉っぱ ボタニカル
Germanyドイツ製
ビンテージ ペンダント
大手リサイクルショップにて購入
※鑑定済みの正規品です
【付属品】
なし
【サイズ】
※多少の誤差あり
全長 36-41cm
トップ6×3.2cm
【カラー】
ゴールド
【状態】
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#grosse
#グロッセ
#ネックレス
#ドイツ製
カラー···ゴールド
カラー···ゴールド
商品の説明
Grosse Germany Necklace, Vintage Gold Plated Articulated Leaf ...
Grosse♦︎グロッセ フラワー ネックレス
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