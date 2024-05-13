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A3痛バ 紫 ザッカマート
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￥2729税込
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商品の詳細
色：紫
サイズ：A3
ザッカマートで購入しましたが推し様が変わりイメージカラーが違うので出品致します。
2回ほど持ち歩きました。
サイズ：A3
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商品の説明
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