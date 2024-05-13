【新品】レスポートサック　　リックサック#E24

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LeSportsac(レスポートサック)

トート\u0026リックサック 2way



背中のポケットファスナーを開ければキャリーバックになります。



軽く 丈夫 たくさん入るので使い勝手抜群です。



サイズ 約縦35.0横33.0マチ14.0cm

ストラップ 約43/80.0cm

重さ 約440g※

測る位置によりサイズには多少の誤差が生じる場合がございます。

素材 ポリエステル

仕様 ファスナー開閉、

メッシュ 内ポケット4、

ファスナー 外ポケット2、外ポケット2





※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。



写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。





コンパクトに畳んで発送させて頂きますので御了承下さい