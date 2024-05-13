【新品】レスポートサック　　リックサック#E24

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Sspoon

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LeSportsac(レスポートサック)
トート\u0026リックサック　2way

背中のポケットファスナーを開ければキャリーバックになります。

軽く　丈夫　たくさん入るので使い勝手抜群です。

サイズ　約縦35.0横33.0マチ14.0cm
ストラップ　約43/80.0cm
重さ　約440g※
測る位置によりサイズには多少の誤差が生じる場合がございます。
素材　ポリエステル
仕様　ファスナー開閉、
メッシュ　内ポケット4、
ファスナー　外ポケット2、外ポケット2


※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。

写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。


コンパクトに畳んで発送させて頂きますので御了承下さい

商品の説明

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