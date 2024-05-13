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【新品】レスポートサック リックサック#E24
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￥2736税込
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LeSportsac(レスポートサック)
トート\u0026リックサック 2way
背中のポケットファスナーを開ければキャリーバックになります。
軽く 丈夫 たくさん入るので使い勝手抜群です。
サイズ 約縦35.0横33.0マチ14.0cm
ストラップ 約43/80.0cm
重さ 約440g※
測る位置によりサイズには多少の誤差が生じる場合がございます。
素材 ポリエステル
仕様 ファスナー開閉、
メッシュ 内ポケット4、
ファスナー 外ポケット2、外ポケット2
※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。
写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
コンパクトに畳んで発送させて頂きますので御了承下さい
商品の説明
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