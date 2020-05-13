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ヴィヴィアンウエストウッド ミニリュック Vivienne Westwood
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￥15184税込
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商品の詳細
viviennewestwoodヴィヴィアンウエストウッド EXECUTIVE2 エグゼクティブ2 ミニリュック リュックサック オーブ レザーブラック地雷量産バッグ
定価:55,000円
4、5回使った程度ですが、一度人の手に渡っていたものである事をご理解いただける方のみご購入ください。
サイズ
タテ24cm
ヨコ13.5-20cm
マチ13cm
平置き実寸。
目立つ傷汚れなし
黒 ブラック
レザー
簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。
仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
柄・デザイン···無地
カラー···ブラック
素材···本革
定価:55,000円
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サイズ
タテ24cm
ヨコ13.5-20cm
マチ13cm
平置き実寸。
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黒 ブラック
レザー
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柄・デザイン···無地
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商品の説明
EXECUTIVE ミニリュック
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