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★即日発送可能！★美品 ボルコデブルー レザーショルダーバッグ
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商品の詳細
即完売したボルゴデの赤です！
タグはありませんが未使用のまま自宅保管しておりました！
縦25センチ
横25センチ
マチ7センチ
※素人採寸のため若干の誤差はお許し下さい！
他にも色々出品しているので宜しくお願い致します！m(__)m
#レザー
#ショルダーバッグ
商品の説明
BORGO DEI BLU ◆ 2WAY 台形 ショルダーバッグ ベージュ *グレインレザー製* ハンドバッグ 立体型 筒型 斜め掛け ボルゴデブルー ◆F13
BORGO DEI BLU ◆ 2WAY 台形 ショルダーバッグ ベージュ *グレインレザー製* ハンドバッグ 立体型 筒型 斜め掛け ボルゴデブルー ◆F13
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2023年最新】ボルゴデブルーの人気アイテム - メルカリ
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