★即日発送可能！★美品 ボルコデブルー レザーショルダーバッグ

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Pspoon

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます！美品ボルコデブルーレザーショルダーバッグです！

即完売したボルゴデの赤です！

タグはありませんが未使用のまま自宅保管しておりました！

縦25センチ
横25センチ
マチ7センチ

※素人採寸のため若干の誤差はお許し下さい！

他にも色々出品しているので宜しくお願い致します！m(__)m

#レザー
#ショルダーバッグ

商品の説明

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BORGO DEI BLU ◆ 2WAY 台形 ショルダーバッグ ベージュ *グレインレザー製* ハンドバッグ 立体型 筒型 斜め掛け ボルゴデブルー ◆F13

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