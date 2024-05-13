★即日発送可能！★美品 ボルコデブルー レザーショルダーバッグ

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます！美品ボルコデブルーレザーショルダーバッグです！



即完売したボルゴデの赤です！



タグはありませんが未使用のまま自宅保管しておりました！



縦25センチ

横25センチ

マチ7センチ



※素人採寸のため若干の誤差はお許し下さい！



他にも色々出品しているので宜しくお願い致します！m(__)m



#レザー

#ショルダーバッグ