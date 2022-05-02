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ブラダリュック
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商品の詳細
素材...ナイロン
昔に阪急百貨店で購入しました。
大事に使用していたので生地も目立つ痛みはありません。
革のベルトの部分は擦れがあります。
写真を参照して下さい
昔に阪急百貨店で購入しました。
大事に使用していたので生地も目立つ痛みはありません。
革のベルトの部分は擦れがあります。
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商品の説明
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