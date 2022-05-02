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商品の詳細

素材...ナイロン
　
昔に阪急百貨店で購入しました。
大事に使用していたので生地も目立つ痛みはありません。
革のベルトの部分は擦れがあります。

写真を参照して下さい

商品の説明

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