AKIRA NAKAシャツワンピース

商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます◡̈♥︎



アキラナカの変形ロングシャツワンピースです2017年春夏コレクションのもので

journalstandardで5万円程で購入しました

1枚でも存在感のあるワンピースですが

パンツを合わせてもかわいいです

袖も通したり結んだりして着る事もでき

内側の袖もカットされておりそこから腕を出すこともできます

冬はニットやロンTと合わせて着てました

気に入った方がいれば幸いです

theLaundryDetergentでホームクリーニング済みです

素人検品ですのでご理解のある方にご購入お願いしますm(._.)m



サイズ 36

平置きサイズ

着丈 約110



★迷いもあり今のところお値下げは考えていません





袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋、冬



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柄・デザイン···ストライプ

袖丈···長袖