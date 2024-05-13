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AKIRA NAKAシャツワンピース
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商品の詳細
ご覧頂きありがとうございます◡̈♥︎
アキラナカの変形ロングシャツワンピースです2017年春夏コレクションのもので
journalstandardで5万円程で購入しました
1枚でも存在感のあるワンピースですが
パンツを合わせてもかわいいです
袖も通したり結んだりして着る事もでき
内側の袖もカットされておりそこから腕を出すこともできます
冬はニットやロンTと合わせて着てました
気に入った方がいれば幸いです
theLaundryDetergentでホームクリーニング済みです
素人検品ですのでご理解のある方にご購入お願いしますm(._.)m
サイズ 36
平置きサイズ
着丈 約110
★迷いもあり今のところお値下げは考えていません
袖丈···長袖
季節感···春、夏、秋、冬
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#chaopanic
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#kenzo
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柄・デザイン···ストライプ
袖丈···長袖
アキラナカの変形ロングシャツワンピースです2017年春夏コレクションのもので
journalstandardで5万円程で購入しました
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内側の袖もカットされておりそこから腕を出すこともできます
冬はニットやロンTと合わせて着てました
気に入った方がいれば幸いです
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素人検品ですのでご理解のある方にご購入お願いしますm(._.)m
サイズ 36
平置きサイズ
着丈 約110
★迷いもあり今のところお値下げは考えていません
袖丈···長袖
季節感···春、夏、秋、冬
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柄・デザイン···ストライプ
袖丈···長袖
商品の説明
シャツワンピース/2/コットン/RED/AS2004-RE
AKIRANAKA シャツワンピース | nuusrl.it
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