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新品 高級本革 大人レザーリュック レディース 黒
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￥4730税込
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商品の詳細
素材は牛革で高級感があり、内側がバイカラーで赤色がとてもオシャレです。経年劣化が楽しめる高級本革。
大きめサイズなのでA4サイズもペットボトルにお弁当箱もOK
内ポケット2個、内ファスナーポケット1個
背面にもファスナーポケットがあり鍵や携帯が取りやすいです。
サイズ
縦幅38cm
横幅26cm
マチ14cmです。
傷汚れもなく、とても綺麗な状態ですが中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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HAYNIヘイニ
カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
素材···本革
商品の説明
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