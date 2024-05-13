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DOLCE\u0026GABBANA Devotion クロスボディバッグ ミディアム
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￥46400税込
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商品の詳細
素材...その他レザー(本革)
カラー...ホワイト
商品番号BB6652AV96780002
Devotionラインより、マトラッセナッパ製のミディアムサイズクロスボディバッグです。女性らしく活躍の場を選ばないアイテムで、開閉部には特別感たっぷりのビンテージゴールド仕上げのハート型ジュエリーがあしらわれ、ショルダーストラップは精巧な宝石細工に着想を得てデザインされています。
写真撮影の為に開封しましたが
新品未使用品になります。
商品の説明
DOLCE\u0026GABBANA devotion large バッグ - ranksports.id
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