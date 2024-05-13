新品☆マイケルコース リュック

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

マイケルコース

リュック

ケンリーバックパックレディース

MICHAELKORS35S0SY9B7L

新品、未使用

購入日 3/10

試着はしてます。

購入後、自宅保管してます。

神経質な方はご遠慮ください。

値下げはしません。