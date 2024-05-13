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新品☆マイケルコース リュック
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商品の詳細
マイケルコース
リュック
ケンリーバックパックレディース
MICHAELKORS35S0SY9B7L
新品、未使用
購入日 3/10
試着はしてます。
購入後、自宅保管してます。
神経質な方はご遠慮ください。
値下げはしません。
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商品の説明
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