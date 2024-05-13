beautiful people フレアパンツ

商品の詳細

beautifulpeopleのフレアパンツです。



センタープレスが入っており、スタイリングをアップグレードしてくれます。

ハイウエストで、フロントはジッパーにて開閉する仕様です。



パンツ内側付属の紐でハンガーに吊り下げ保管していましたので、状態は良好だと思います。



裏地有り

両サイドにポケット有り



素材 綿100％

表記サイズ 34

着丈 約90cm

ウエスト周り 約70cm



色 バーガンディ

※素人撮影のため、画像の色が多少異なることがございます。



#ビューティフルピープル

#フレアパンツ

#ワイドパンツ

#beautifulpeople





パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

センタープレス···センタープレスあり

季節感···春、秋、冬

股上···ハイウエスト

柄・デザイン···無地