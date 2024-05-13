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beautiful people フレアパンツ
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￥4400税込
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商品の詳細
beautifulpeopleのフレアパンツです。
センタープレスが入っており、スタイリングをアップグレードしてくれます。
ハイウエストで、フロントはジッパーにて開閉する仕様です。
パンツ内側付属の紐でハンガーに吊り下げ保管していましたので、状態は良好だと思います。
裏地有り
両サイドにポケット有り
素材 綿100％
表記サイズ 34
着丈 約90cm
ウエスト周り 約70cm
色 バーガンディ
※素人撮影のため、画像の色が多少異なることがございます。
#ビューティフルピープル
#フレアパンツ
#ワイドパンツ
#beautifulpeople
パンツ丈···フルレングス
素材···コットン
センタープレス···センタープレスあり
季節感···春、秋、冬
股上···ハイウエスト
柄・デザイン···無地
センタープレスが入っており、スタイリングをアップグレードしてくれます。
ハイウエストで、フロントはジッパーにて開閉する仕様です。
パンツ内側付属の紐でハンガーに吊り下げ保管していましたので、状態は良好だと思います。
裏地有り
両サイドにポケット有り
素材 綿100％
表記サイズ 34
着丈 約90cm
ウエスト周り 約70cm
色 バーガンディ
※素人撮影のため、画像の色が多少異なることがございます。
#ビューティフルピープル
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#ワイドパンツ
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パンツ丈···フルレングス
素材···コットン
センタープレス···センタープレスあり
季節感···春、秋、冬
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商品の説明
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