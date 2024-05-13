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beautiful people フレアパンツ

ビューティフルピープル

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商品の詳細

beautifulpeopleのフレアパンツです。

センタープレスが入っており、スタイリングをアップグレードしてくれます。
ハイウエストで、フロントはジッパーにて開閉する仕様です。

パンツ内側付属の紐でハンガーに吊り下げ保管していましたので、状態は良好だと思います。

裏地有り
両サイドにポケット有り

素材　綿100％
表記サイズ　34
着丈　約90cm
ウエスト周り　約70cm

色　バーガンディ
※素人撮影のため、画像の色が多少異なることがございます。

#ビューティフルピープル
#フレアパンツ
#ワイドパンツ
#beautifulpeople


パンツ丈···フルレングス
素材···コットン
センタープレス···センタープレスあり
季節感···春、秋、冬
股上···ハイウエスト
柄・デザイン···無地

商品の説明

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