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HERMES エルメス ポロションミミルPM ネイビー ショルダーバッグ
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￥7350税込
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商品の詳細
エルメスのショルダーバックです。
某有名リユースショップで購入した商品です。
購入してからはあまり使用してない美品だと思います。
破けや大きな汚れははございません。
もう廃盤になってしまってるかと思いますので、この機会の是非ご検討下さい。
サイズ
幅(直径):19.5cm
高さ:29.5cm
某有名リユースショップで購入した商品です。
購入してからはあまり使用してない美品だと思います。
破けや大きな汚れははございません。
もう廃盤になってしまってるかと思いますので、この機会の是非ご検討下さい。
サイズ
幅(直径):19.5cm
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商品の説明
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