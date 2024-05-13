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HERMES エルメス ポロションミミルPM ネイビー ショルダーバッグ

エルメス

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HERMES エルメス ポロションミミルPM ネイビー ショルダーバッグ
HERMES エルメス ポロションミミルPM ネイビー ショルダーバッグ
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商品の詳細

エルメスのショルダーバックです。
某有名リユースショップで購入した商品です。
購入してからはあまり使用してない美品だと思います。
破けや大きな汚れははございません。
もう廃盤になってしまってるかと思いますので、この機会の是非ご検討下さい。

サイズ
幅(直径):19.5cm
高さ:29.5cm

商品の説明

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