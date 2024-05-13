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コラボ★KENZO★Vans Editio Floral リュックサック
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商品の詳細
コラボ★KENZO★VansEditioFloralリュックサック
★素材:ポリエステル100%
★サイズ:高さ:39cm幅:29cm奥行き:13cm
KenzoとVanのコラボアイテム！
大人女子が、オシャレで差をつけるアイテム！
収納力も抜群でちょっとしたお出かけにもおススメです。
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★サイズ:高さ:39cm幅:29cm奥行き:13cm
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商品の説明
コラボ★KENZO★Vans Editio Floral リュックサック
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