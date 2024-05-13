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【限定】MILKFED. NEO BIG BACKPACK BARライトブルー
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￥6369税込
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商品の詳細
【限定色】MILKFED.NEOBIGBACKPACKBARLIMITEDCOLOR◇ライトブルー◇
〜ミルクフェド〜
○サイズ:32L詳細サイズは画像
○状態:新品タグ付き
●ネオビッグバックパックバー リュック
●収納力、機能性抜群 PC収納
●メインポケットが底と分けられるので、底には靴やお弁当。上側にはパソコン、着替えやノートなどを収納可能です
●ムック本とは全く異なり、かなりディテールしっかりしております
●限定色
値下げ交渉はご遠慮くださいm(__)m
気になる点等、ご質問お待ちしております(^^)
〒発送方法〒
圧縮
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※プロフィール御一読お願い致します
※閲覧数やマイページで商品が埋もれた際に出品を取り下げておりますので、ご了承ください
※自宅保管をご理解、ご了承の上、御検討をお願い致します
※土日祝除カウントで発送致します
******************************************
カラー...ブラック
柄・デザイン...無地
〜ミルクフェド〜
○サイズ:32L詳細サイズは画像
○状態:新品タグ付き
●ネオビッグバックパックバー リュック
●収納力、機能性抜群 PC収納
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カラー...ブラック
柄・デザイン...無地
商品の説明
NEO BIG BACKPACK BAR LIMITED COLOR MILKFED.
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