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【限定】MILKFED. NEO BIG BACKPACK BARライトブルー

ミルクフェド

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【限定】MILKFED. NEO BIG BACKPACK BARライトブルー
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商品の詳細

【限定色】MILKFED.NEOBIGBACKPACKBARLIMITEDCOLOR◇ライトブルー◇

〜ミルクフェド〜
○サイズ:32L詳細サイズは画像
○状態:新品タグ付き


●ネオビッグバックパックバー　リュック
●収納力、機能性抜群　PC収納
●メインポケットが底と分けられるので、底には靴やお弁当。上側にはパソコン、着替えやノートなどを収納可能です
●ムック本とは全く異なり、かなりディテールしっかりしております

●限定色
　


値下げ交渉はご遠慮くださいm(__)m
気になる点等、ご質問お待ちしております(^^)


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カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

商品の説明

【限定】MILKFED. NEO BIG BACKPACK BARライトブルー
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