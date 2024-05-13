【限定】MILKFED. NEO BIG BACKPACK BARライトブルー

商品の詳細

【限定色】MILKFED.NEOBIGBACKPACKBARLIMITEDCOLOR◇ライトブルー◇



〜ミルクフェド〜

○サイズ:32L詳細サイズは画像

○状態:新品タグ付き





●ネオビッグバックパックバー リュック

●収納力、機能性抜群 PC収納

●メインポケットが底と分けられるので、底には靴やお弁当。上側にはパソコン、着替えやノートなどを収納可能です

●ムック本とは全く異なり、かなりディテールしっかりしております



●限定色







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カラー...ブラック



柄・デザイン...無地