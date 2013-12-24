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美容師国家試験用4個セット/新品・未使用/ウィッグ
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￥4400税込
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商品の詳細
⚠️基本2個セット販売ですが、在庫に限りがあるため、必ずコメントにて購入希望数をお知らせくださり、購入手続きにお進み下さい。
★新品・未使用・未開封
★100%人工毛
★美容師実技試験用／標準仕様適合モデルウィッグ／24-12-13
東京チャーム／株式会社 三矢
………………………………………………………………
★販売価格…2個¥6.000
★購入当時価格……2個¥10.120
⚠️多少お値引きできます。 ^_−☆
⚠️只今、売約済の物が増えてきています。
閲覧中の物がSOLDOUTしてしまった場合、⑤⑥〜13.14の番号を付けた物をご覧ください。 (同じ出品者です)
………………………………………………………………
⚠️写真記載番号は、商品管理の為のもので品質には関係ありませんので、ご安心下さい。
⚠️消耗品の為、返品・交換不可でお願いします。
#国家試験
#国家試験練習用
#国家試験カット練習
#国家試験練習用ウィッグ
#美容学生練習用
#美容師
★新品・未使用・未開封
★100%人工毛
★美容師実技試験用／標準仕様適合モデルウィッグ／24-12-13
東京チャーム／株式会社 三矢
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★販売価格…2個¥6.000
★購入当時価格……2個¥10.120
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閲覧中の物がSOLDOUTしてしまった場合、⑤⑥〜13.14の番号を付けた物をご覧ください。 (同じ出品者です)
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⚠️写真記載番号は、商品管理の為のもので品質には関係ありませんので、ご安心下さい。
⚠️消耗品の為、返品・交換不可でお願いします。
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商品の説明
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