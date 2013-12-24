美容師国家試験用4個セット/新品・未使用/ウィッグ

商品の詳細

⚠️基本2個セット販売ですが、在庫に限りがあるため、必ずコメントにて購入希望数をお知らせくださり、購入手続きにお進み下さい。



★新品・未使用・未開封



★100%人工毛



★美容師実技試験用／標準仕様適合モデルウィッグ／24-12-13



東京チャーム／株式会社 三矢



………………………………………………………………



★販売価格…2個¥6.000



★購入当時価格……2個¥10.120



⚠️多少お値引きできます。 ^_−☆





⚠️只今、売約済の物が増えてきています。

閲覧中の物がSOLDOUTしてしまった場合、⑤⑥〜13.14の番号を付けた物をご覧ください。 (同じ出品者です)





………………………………………………………………



⚠️写真記載番号は、商品管理の為のもので品質には関係ありませんので、ご安心下さい。



⚠️消耗品の為、返品・交換不可でお願いします。



#国家試験

#国家試験練習用

#国家試験カット練習

#国家試験練習用ウィッグ

#美容学生練習用

#美容師