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美容師国家試験用4個セット/新品・未使用/ウィッグ

Cspoon

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美容師国家試験用4個セット/新品・未使用/ウィッグ
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

⚠️基本2個セット販売ですが、在庫に限りがあるため、必ずコメントにて購入希望数をお知らせくださり、購入手続きにお進み下さい。

★新品・未使用・未開封

★100%人工毛

★美容師実技試験用／標準仕様適合モデルウィッグ／24-12-13

東京チャーム／株式会社　三矢

………………………………………………………………

★販売価格…2個¥6.000

★購入当時価格……2個¥10.120

⚠️多少お値引きできます。　^_−☆


⚠️只今、売約済の物が増えてきています。
閲覧中の物がSOLDOUTしてしまった場合、⑤⑥〜13.14の番号を付けた物をご覧ください。　　　　　(同じ出品者です)


………………………………………………………………

⚠️写真記載番号は、商品管理の為のもので品質には関係ありませんので、ご安心下さい。

⚠️消耗品の為、返品・交換不可でお願いします。

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商品の説明

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