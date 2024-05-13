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イヤマちゃん保冷バック

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商品の詳細

イヤマちゃん　保冷バッグ　大型
以前購入し　ナイロン袋に入れたまま収納ていましたのでシワが見られます（未使用）
大きめなので運動会やピクニックに活躍出来ると思います。
幅:77cm
高:35cm
マチ:43×23cm

商品の説明

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