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イヤマちゃん保冷バック
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商品の詳細
以前購入し ナイロン袋に入れたまま収納ていましたのでシワが見られます（未使用）
大きめなので運動会やピクニックに活躍出来ると思います。
幅:77cm
高:35cm
マチ:43×23cm
商品の説明
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