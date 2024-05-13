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商品の詳細

見て頂きありがとうございます。
数回しか履いておらず、綺麗な状態です。

サイズ38

カラー···ブラウン

季節感···春

季節感···春、秋

季節感···春、秋、冬

商品の説明

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