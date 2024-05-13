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viviennewestwood トランプ柄コート

ヴィヴィアンウエストウッド

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

カラー···ホワイト
着丈···ロング
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
サイズF
定価20万いかないくらいです

新品、未使用、タグ付きです
カバーをしていた為汚れは見当たりませんでした

商品の説明

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