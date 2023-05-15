- 当日発送
- 送料無料
Neiti - エディション デュオ デューン
- 販売価格 ：
-
￥12740税込
- 獲得ポイント ：
- 542ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
サイズ：20,5x9,5x4cm
重さ：289g
ショルダーストラップの長さ：22cm
マグネットクロージャー
ショルダーストラップは取り外し可能で、肩に掛けて「バゲット」、手に持ってポーチ、財布として3通りの使い方ができます。
内側に二つの仕切り、紙幣用のポケット、カード用の四つの仕切り、大きめの仕切りがさらに二つ
内側は革仕様で、リベット留めされています。
即購入大歓迎！
多少のお値下げは、可能です。
重さ：289g
ショルダーストラップの長さ：22cm
マグネットクロージャー
ショルダーストラップは取り外し可能で、肩に掛けて「バゲット」、手に持ってポーチ、財布として3通りの使い方ができます。
内側に二つの仕切り、紙幣用のポケット、カード用の四つの仕切り、大きめの仕切りがさらに二つ
内側は革仕様で、リベット留めされています。
即購入大歓迎！
多少のお値下げは、可能です。
商品の説明
Polène | Bag - Neiti duo dune
Polène | Card holder - Neiti duo dune
Neiti - エディション デュオ デューン
Neiti カードケース - エディション デュオ デューン
Neiti - エディション デュオ デューン
Neiti カードケース - エディション デュオ デューン
Neiti - エディション デュオ デューン
Neiti - エディション デュオ デューン
送関込み ☆POLENE☆ Neiti エディション デュオ バッグ (POLENE ...
送関込み ☆POLENE☆ Neiti エディション デュオ バッグ (POLENE ...
☆関税込み☆ POLENE Neiti カードケース エディション デュオ (POLENE ...
送関込み ☆POLENE☆ Neiti エディション デュオ バッグ (POLENE ...
送関込み ☆POLENE☆ Neiti エディション デュオ バッグ (POLENE ...
Neiti カードケース - エディション デュオ デューン
レディース・バッグ・ショルダーバッグのデイリーランキング
-
-
1
オンザコート スラックス レディースＬ
その他
￥3,240
-
-
-
-
-