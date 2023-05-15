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Neiti - エディション デュオ デューン

Jspoon

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Neiti - エディション デュオ デューン
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商品の詳細

サイズ：20,5x9,5x4cm
重さ：289g
ショルダーストラップの長さ：22cm
マグネットクロージャー
ショルダーストラップは取り外し可能で、肩に掛けて「バゲット」、手に持ってポーチ、財布として3通りの使い方ができます。
内側に二つの仕切り、紙幣用のポケット、カード用の四つの仕切り、大きめの仕切りがさらに二つ
内側は革仕様で、リベット留めされています。
即購入大歓迎！
多少のお値下げは、可能です。

商品の説明

Neiti - エディション デュオ デューン
Polène | Bag - Neiti duo dune

Neiti - エディション デュオ デューン
Polène | Card holder - Neiti duo dune

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Neiti カードケース - エディション デュオ デューン

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Neiti カードケース - エディション デュオ デューン

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Neiti カードケース - エディション デュオ デューン

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