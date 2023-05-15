Neiti - エディション デュオ デューン

商品の詳細

サイズ：20,5x9,5x4cm

重さ：289g

ショルダーストラップの長さ：22cm

マグネットクロージャー

ショルダーストラップは取り外し可能で、肩に掛けて「バゲット」、手に持ってポーチ、財布として3通りの使い方ができます。

内側に二つの仕切り、紙幣用のポケット、カード用の四つの仕切り、大きめの仕切りがさらに二つ

内側は革仕様で、リベット留めされています。

即購入大歓迎！

多少のお値下げは、可能です。