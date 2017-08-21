HERMES Tシャツワンピ 黒 38

商品の詳細

HERMESの人気商品です。

タグ付き未使用品



サッと着れる優れもの。

どなたでも着やすいブラックです。

(１枚目と６枚目は参考画像)

エジェリやオランと合わせても素敵です。



肩幅約42cm

着丈約90cm

身幅約50cm



専用箱がご不要の方は1000円お値下げ可

自宅保管品にご理解のある方に。