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HERMES Tシャツワンピ 黒 38
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商品の詳細
タグ付き未使用品
サッと着れる優れもの。
どなたでも着やすいブラックです。
(１枚目と６枚目は参考画像)
エジェリやオランと合わせても素敵です。
肩幅約42cm
着丈約90cm
身幅約50cm
専用箱がご不要の方は1000円お値下げ可
自宅保管品にご理解のある方に。
商品の説明
エルメス Tシャツワンピの通販 35点 | Hermesを買うならラクマ
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