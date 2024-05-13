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REN フラットリュック

レン

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商品の詳細

RENフラットリュック

先月購入したもので数回使用してます
定価28600円

ミルスペックナイロンという素材で作られたリュック

ナイロンですが、スウェードのような質感でオンオフで使えます

ポケットも多く便利です

柄・デザイン···無地

カラー···ブラック
素材···ナイロン

商品の説明

REN フラットリュック
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