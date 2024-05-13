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REN フラットリュック
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￥5159税込
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商品の詳細
RENフラットリュック
先月購入したもので数回使用してます
定価28600円
ミルスペックナイロンという素材で作られたリュック
ナイロンですが、スウェードのような質感でオンオフで使えます
ポケットも多く便利です
柄・デザイン···無地
カラー···ブラック
素材···ナイロン
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定価28600円
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商品の説明
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